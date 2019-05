Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Überwachung Stoppschild

Kandel (ots)

Am 30.04.2019, im Zeitraum von 10:30 bis 12:15 Uhr wurde das Stoppschild an der Anschlussstelle der BAB 65 Kandel-Nord zur L 542 überwacht. 14 Verkehrsteilnehmer mussten beanstandet werden, da sie das Stoppschild missachteten. Zudem mussten ein Fahrzeugführer wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt verwarnt und drei Mängelberichte ausgestellt werden.

