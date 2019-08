Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Serie von Einbrüchen und Sachbeschädigungen aufgeklärt; Norderney - Tatverdächtige nach Zeugenaufruf ermittelt; Halbemond - Anhänger beschädigt; Großheide - Pedelec gestohlen

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Serie von Einbrüchen und Sachbeschädigungen aufgeklärt

Die Polizei hat eine Serie von Einbrüchen und Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Norden aufgeklärt. Die Taten ereigneten sich zwischen Juni und August 2019. Als mutmaßlichen Täter ermittelte die Polizei einen 24 Jahre alten Mann aus dem Altkreis Norden. Die Beamten des PK Norden hatten ihn nach einer der Taten geschnappt und mutmaßliche Tatwerkzeuge in einem beigeführten Rucksack festgestellt. Der 24-Jährige war geständig und räumte bei der Vernehmung mehr als 30 Taten ein, darunter zahlreiche Sachbeschädigungen und auch Einbruchsdiebstähle. Die Schadenshöhe der eingeräumten Taten liegt schätzungsweise bei mehr als 70.000 Euro. Nach bisherigem Erkenntnisstand zerstörte er vorwiegend mit Pflastersteinen mehrfach Fensterscheiben von Bankinstituten und Geschäften in der Innenstadt sowie Scheiben zahlreicher Autos, die auf Parkplätzen abgestellt waren. Bei den ihm zugeordneten Einbruchsdiebstählen in Geschäftsräume entstand Sachschaden von schätzungsweise mehr als 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Norderney - Tatverdächtige nach Zeugenaufruf ermittelt

Die Polizei hat aufgrund zahlreicher Zeugenhinweise zwei 20-Jährige ermitteln können, die auf Norderney drei Männer angegriffen haben sollen. Es handelt sich bei den mutmaßlichen Tätern um zwei männliche Personen aus dem Altkreis Norden. Sie stehen im Verdacht, in der Nacht zu Montag gegen 3:30 Uhr nach einem Diskobesuch drei Männer im Alter von 20, 29 und 34 Jahren geschlagen und getreten zu haben. Die Polizei hatte am Dienstag Zeugen des Vorfalls gebeten sich zu melden. Daraufhin waren bei der Polizei Norderney zahlreiche Hinweise eingegangen, die schließlich zur Ermittlung der beiden Tatverdächtigen führten. Die Ermittlungen dauern an.

Halbemond - Anhänger beschädigt

Unbekannte haben in Halbemond einen abgestellten Anhänger beschädigt. Zwischen Freitag, 16.08.2019, 15 Uhr, und Donnerstag, 22.08.2019, 15 Uhr, beschädigten sie an dem Anhänger vier Ventile und einen Bremsschlauch. Zum Tatzeitpunkt stand der Anhänger auf einem Acker hinter einem Vereinsgebäude an der Straße Am Koldehörn. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04934 4129.

Großheide - Pedelec gestohlen

Ein Pedelec der Marke Hansa ist am Freitag in Großheide gestohlen worden. Das schwarz-silberne Rad war zum Tatzeitpunkt zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr auf einem Veranstaltungsgelände am Kruisweg abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04936 343.

