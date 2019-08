Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Alkoholisiert gegen Schild gefahren und geflüchtet; Norden - Radfahrer in Kreisel übersehen

Norderney - Alkoholisiert gegen Schild gefahren und geflüchtet

Ein 50 Jahre alter Autofahrer hat am vergangenen Freitag auf Norderney einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Dabei hat er unter Alkoholeinfluss gestanden. Der Mann fuhr gegen 18:40 Uhr mit einem Ford von einer Einfahrt am Karl-Rieger-Weg und stieß mit dem Heck gegen ein Verkehrsschild, dessen Pfosten bei dem Aufprall samt Betonsockel aus dem Boden gedrückt wurde. Er fuhr mit dem Ford davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte den Fahrer ermitteln. Gegen 19:30 stellten die Beamten fest, dass der flüchtige Unfallverursacher inzwischen nicht mehr mit einem Ford, sondern mit einem Citroen auf der Hafenstraße unterwegs war. Sie stoppten ihn und mussten feststellen, dass er zudem unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 50-Jährigen wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Norden - Radfahrer in Kreisel übersehen

Ein Autofahrer aus Norden hat am Montagabend in Norden in einem Kreisverkehr einen Radfahrer übersehen und ihn erfasst. Der 57 Jahre alte Norder fuhr mit seinem VW Passat gegen 22:15 Uhr auf der Straße Burggraben in Richtung Norddeich. Am Verkehrskreisel Westerstraße übersah er offenbar den 22 Jahre alten Radfahrer aus Norden, der auf dem Radweg des Kreisels in Richtung Marktplatz fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

