POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Alkohol am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle im Bereich des Strandbades Fischbach wurde am Montagabend ein 43-jähriger Pkw-Fahrer angehalten und einem Atemalkoholtest unterzogen. Dieser ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille. Dem Mann, der im Auto noch ein Kleinkind mitführte, wurde die Weiterfahrt untersagt, er muss nun mit einem behördlich verhängten Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Friedrichshafen

Unfall

2000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag gegen 13.15 Uhr im Tannenweg. Ein Busfahrer musste aufgrund eines entgegenkommenden anderen Busses rückwärts rangieren, da beide Busse nicht gleichzeitig die enge Straße passieren konnten. Beim Rückwärtsfahren stieß er gegen einen hinter ihm stehenden Fiat. Dessen Lenkerin hatte noch versucht, die Kollision zu verhindern, indem sie ebenfalls zurücksetzte, konnte jedoch den Unfall nicht mehr vermeiden.

Langenargen

Pkw kollidieren

Bei dem Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich der Tettnanger und der Kressbronner Straße wurden am Montag gegen 20.45 Uhr drei Personen verletzt. Ein ortsunkundiger 30-jähriger Passat-Fahrer, der auf der Kressbronner Straße ortsauswärts in Richtung B 31 unterwegs war, fuhr nahezu ungebremst in die Kreuzung ein. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten 46-jährigen Golf-Fahrer, in dessen Fahrzeug die Beifahrerin und ein Mitfahrer verletzt wurden. Im anderen Pkw erlitt die Beifahrerin Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 10.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Tettnang

Kollision

Bei dem Zusammenstoß eines Pkw und eines Mopeds in der Hallertauerstraße am Montag gegen 13.30 Uhr erlitt der beteiligte Mopedfahrer leichte Verletzungen. Die 48-jährige Pkw-Fahrerin hatte bei der Ausfahrt aus einem Grundstück den von rechts kommenden 16-jährigen Mopedlenker übersehen und touchierte ihn. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 2000 Euro, am Moped beträgt die Schadenshöhe rund 1000 Euro.

Tettnang

Brand

Wegen eines Brandes rückte am Montag gegen 09.30 Uhr die Feuerwehr Tettnang mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften zum Bärenplatz aus. Es stellte sich heraus, dass ein Mülleimer, der neben einer Gartenwirtschaft aufgestellt war, Feuer gefangen hatte. Als Ursache ist eine Zigarettenkippe, die beim Hineinwerfen noch glimmte, zu vermuten. Es entstand nur ein geringer Sachschaden.

Salem

Warnung

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor E-Mails, die angeblich von der Zentralen Bußgeldstelle versendet werden, bei denen es sich jedoch um Mails mit Schadsoftware handelt. In der vergangenen Woche erhielt eine Frau in Salem eine E-Mail, in der ihr eine Geschwindigkeitsübertretung vorgeworfen wurde. Zudem waren Links aufgeführt, mit denen sie angebliche Beweismittel downloaden sollte. Die heruntergeladene ZIP-Datei beinhaltet eine Script-Datei mit der Endung ".vbs", die nicht geöffnet werden sollte. Bei der betroffenen Frau in Salem ist kein Schaden entstanden. Die Polizei weist daraufhin, dass Bußgeldbescheide von Behöreden niemals per E-Mail versendet werden.

Meersburg

Schnüre über Radweg gespannt

Wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wird gegen einen Landwirt ermittelt, der am Sonntag auf einem Radweg an der K7749 Schnüre über einen Radweg gespannt haben soll. Laut den bisherigen Ermittlungen musste eine 51-jährige Radfahrerin eine Vollbremsung auf dem Radweg durchführen, um nicht zu stürzen und sprach daraufhin den anwesenden Landwirt auf die Schnüre an. Dieser habe sich ihr gegenüber dahingehend geäußert, dass es sich um einen Privatweg handele und er dort machen könne, was er wolle.

