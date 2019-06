POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Unzureichend gesicherter Pkw verursacht Verkehrsunfall

Mutmaßlich weil das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, machte sich ein Mitsubishi in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Bittelschießer Straße selbständig. Der Wagen war von seinem Besitzer gegen 23 Uhr abgestellt worden. Am nächsten Morgen stand das Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einer Hecke. Vermutlich rollte der Pkw in der Nacht aufgrund der abschüssigen Straße in das Gebüsch, an dem geringer Sachschaden entstand.

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 67-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen an der Einmündung der Abfahrt B 32/L 277 zu. Ein 77-jähriger Pkw-Lenker wollte von der B 32 kommend an der Einmündung in die L 277 nach links in Richtung Mühlbergtunnel einbiegen und hielt an der Stoppstelle zunächst ordnungsgemäß an. Als er dann in die L 277 einfuhr, übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Radler und stieß diesen leicht an. Hierdurch kam der 67-Jährige zu Fall und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 550 Euro.

Versuchter Einbruch

Ohne Erfolg versuchte ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montag, 08.30 Uhr, in einen Tierwarenhandel in der Friedrich-List-Straße einzubrechen. Der Unbekannte versuchte mehrfach, eine Seitentüre aufzuhebeln, scheiterte jedoch am Widerstand der Tür. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, erbeten.

Versuchter Diebstahl

Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Sonntag auf Montag, die Türen an den Kofferaufbauten dreier auf einem Firmengelände in der Straße "In den Käppeleswiesen" abgestellter Kühlfahrzeuge mit brachialer Gewalt aufzureißen. Die Türen hielten dem Angriff zwar stand, an den insgesamt sieben angegangenen Türgriffen entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden in vorläufig geschätzter Höhe von etwa 1.000 Euro. Möglicherweise kommt für die Tat derselbe unbekannte Täter in Betracht, der bereits in der Nacht vom 13. auf den 14.06.2019 in Kühlfahrzeuge auf dem gleichen Firmengelände einbrach und damals Tiefkühlware im Wert von etwa 1.000 Euro entwendete (wir berichteten im Pressebericht vom 15.06.2019). Das Polizeirevier Sigmaringen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-0.

Einbruch

Ein unbekannter Täter brach im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, in den Kellerraum eines Betriebes in der Straße "Am Ziegelacker" ein. Der Unbekannte trat mit brachialer Gewalt eine Kellertür auf und entwendete aus den Räumlichkeiten diverse Werkzeuge und Maschinen. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sigmaringen erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 07571/104-0.

Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Sonntagmorgen bis Montag, 11.30 Uhr, in eine Wohnung in der Oberbergenstraße einzubrechen. Der Unbekannte ging die Türe mit einem Hebelwerkzeug an, aufgrund der massiven Beschaffenheit hielt die Tür dem Angriff jedoch stand. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, entgegen.

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Auf der Rückreise vom "Southside-Festival" befand sich ein 49-jähriger Pkw-Lenker, der im Rahmen einer Kontrollstelle der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr in Inzigkofen überprüft wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 49-Jährige wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen müssen.

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde ein 77-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 08.45 Uhr in der Hohenzollernstraße. Eine 57-jährige Pkw-Lenkerin wollte aus der Kirchstraße kommend nach rechts in die Hohenzollernstraße einbiegen, als ihr der Mann am rechten Fahrbahnrand der Hohenzollernstraße entgegenkam. Die 57-Jährige erkannte, dass der Mann offenbar die Hohenzollernstraße überqueren wollte, hielt zunächst an und suchte den Blickkontakt zu dem 77-Jährigen. Nachdem dieser am Fahrbahnrand stehen blieb, setzte die Frau ihre Fahrt fort, als der Mann plötzlich doch vor ihr auf die Straße trat. Er wurde von der Front des Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Hierdurch zog sich der 77-Jährige schwere Kopfverletzungen zu und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 54-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Pfullendorf am späten Montagabend in Wald kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,4 Promille. Dem Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Eine Strafanzeige folgt.

Brandeinsatz

Zum Brand eines leerstehenden Bauernhauses wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Montagabend gegen 19.45 Uhr in die Seebachstraße gerufen. Zeugen hatten aus dem seit Jahren unbewohnten Gebäude Rauch aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt an der Elektrik den Brandausbruch verursacht haben könnte.

Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen zog sich ein 66-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 19 Uhr auf der K 8272 zwischen Egelreute und Waldbeuren zu. Der Mann war mit einem Bekannten auf der Kreisstraße unterwegs, als beide von einem bislang unbekannten Motorradfahrer überholt wurden. Unmittelbar danach stürzte der 66-Jährige, der einen Fahrradhelm trug, aus bislang nicht geklärter Ursache mit seinem Rad und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Möglicherweise erschrak der 66-Jährige über das Motorrad oder kam aufgrund des brüchigen Fahrbahnrands zu Fall. Da der Verletzte aber keine Erinnerung mehr an den Unfall hat und sein Begleiter vor ihm fuhr und den unmittelbaren Unfallhergang nicht mitbekommen hat, sucht die Polizei nun Zeugen, insbesondere auch den überholenden Motorradfahrer, die eventuell Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen, Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter verunstalteten über die Pfingstferien eine Bretterwand an der Bertha-Hummel-Schule mit schwarzer Farbe. Unter anderem wurde der Schriftzug "ACAB" gesprüht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern an das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0.

Unfallflucht

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gelangt ein 69-jähriger Pkw-Lenker zur Anzeige, der am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr an der Ecke Bachstraße/Lindenstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der ortsunkundige Autofahrer wollte von der Bachstraße kommend geradeaus in die Hauptstraße weiterfahren und bemerkte im letzten Moment, dass er entgegen der Einbahnstraße einfuhr. Daraufhin setzte er mit seinem Wagen zurück und prallte hierbei gegen das Standrohr eines Verkehrszeichens. Dieses kippte daraufhin um und beschädigte dabei die Markise eines angrenzenden Modegeschäftes. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Trotz Publikumsverkehrs entfernte sich der 69-Jährige nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber nach Zeugenhinweisen in der Nähe festgestellt werden. Gegen ihn wird nun ermittelt, hierbei muss geklärt werden, ob der Mann den Unfall überhaupt bemerkt oder anderenfalls möglicherweise auch nicht schuldhaft gehandelt hat.

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 07.45 Uhr an der Kreuzung der L 207a und der K 8270 bei Illmensee. Den Ermittlungen der Polizei zufolge wollte der 17-Jährige aus Richtung Denkingen kommend die L 207a geradeaus in Richtung Krumbach überqueren, missachtete hierbei als Wartepflichtiger die Vorfahrt eines von rechts aus Richtung Echbeck kommenden Pkw und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenprall stieß der Wagen noch gegen ein weiteres, an der Einmündung wartendes Auto. Der 17-Jährige kam zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-jährige Fahrer des Pkw, mit welchem der Zweiradfahrer zusammenstieß, wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von über 5.500 Euro.

