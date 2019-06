POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Montag zwischen 08.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße zu einem Sachschaden von rund 1.500 Euro. Ein unbekannter Fahrzeugführer war gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Seat geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Konstanz

Mehrere Roller beschädigt und entwendet

Am vergangenen Wochenende wurden erneut mehrere Motorroller im Bereich Wollmatingen entwendet oder beschädigt. So wurden in der Karlsruher Straße und Hardtstraße Roller gestohlen, in der Berliner Straße konnte ein Roller durch eine zusätzliche Sicherung nicht entwendet werden, wurde jedoch stark beschädigt. In der Riedstraße und aus einer Tiefgarage in der Mannheimer Straße wurden ebenfalls Roller gestohlen, diese konnten jedoch am Montag im Hockgraben bzw. in der Eichhornstraße beschädigt aufgefunden werden.

Am Montag, gegen 21.30 Uhr, meldete eine Zeugin bei der Polizei zwei Jugendliche, die ohne Helm mit einem Roller in den Joseph-Belli-Weg gefahren waren. Bei einer sofortigen Überprüfung konnten diese nicht mehr angetroffen werden.

Personen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Auffahrunfall

Sachschaden von über 7.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montag gegen 11.45 Uhr auf der B 34. Ein 76-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Bundesstraße von Güttingen kommend in Richtung Radolfzell. Kurz vor der Anschlussstelle B 33 musste der Mann verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 20-jährige Autofahrerin prallte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit gegen das Heck ihres Vordermannes. Der Pkw der Frau, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Singen

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 09.30 Uhr in der Radolfzeller Straße ereignete. Eine 14-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg von Steißlingen kommend in Richtung Singen und querte die Radolfzeller Straße beim Kreisverkehr Waldheimsiedlung. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer aus dem Kreisverkehr ausfahrenden 75-jährigen BMW-Fahrerin, welche eine Kollision durch Abbremsen verhindern konnte. Die hinter der Autofahrerin fahrende 60-jährige Smart-Lenkerin kam ebenfalls zum Stillstand. Eine nachfolgende 78-jährige Mitshubishi-Fahrerin konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Heck des Smart. Dieser wurde durch den Aufprall auf den BMW geschoben. Bei dem Unfall wurden die 75-Jährige und die 78-Jährige leicht verletzt. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. Zum Unfallhergang gibt es widersprüchliche Aussagen, weshalb Personen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten werden, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Ein Unfall mit Sachschaden von über 5.000 Euro ereignete sich am Montag gegen 21.00 Uhr in der Straße "Am Posthalterswäldle", als ein unbekannter Lkw-Führer beim Abbiegen einen Pkw beschädigte. Der Unbekannte bog von der Reichenaustraße kommend mit seiner Zugmaschine samt Anhänger nach rechts in die Straße "Am Posthalterswäldle" ein. Seine Fahrzeugkombination scherte hierbei aus und kollidierte auf der linken Seite mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota. Dieser verkeilte sich mit dem Anhänger des Lkw und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Der beschädigte Toyota blieb nach dem Unfall auf der Fahrbahn stehen und musste schließlich abgeschleppt werden. Der Lkw-Lenker fuhr indes weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte den Lkw beschreiben: dieser und der Anhänger hatten den Schriftzug "Norma". Der Fahrer soll ca. 55 Jahre alt gewesen sein sowie eine stämmigen Statur und Glatze haben. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Steißlingen

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 7.000 Euro ereignete sich am Montagmorgen gegen 10.00 Uhr auf der L 233. Eine 68-jährige Pkw-Lenkerin war auf einem Wirtschaftsweg unterwegs und wollte die Landesstraße überqueren, um in Richtung Wiechs weiterzufahren. Hierbei übersah sie eine aus Richtung Orsingen kommende, vorfahrtsberechtigte Autofahrerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Beide nicht mehr fahrbereite Pkw mussten anschließend von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Rielasingen-Worblingen

Verkehrsunfall beim Überholen

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 5.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen gegen 09.15 Uhr. Ein 50-jähriger Lkw-Lenker fuhr auf der Ramsener Straße mit geringer Geschwindigkeit hinter einem Bagger her. Eine nachfolgende 58-jährige Autofahrerin setzte zum Überholen der beiden Fahrzeuge an, als der Lkw-Lenker ebenfalls plötzlich zum Überholen ausscherte. Der Lkw touchierte mit seinem linken Fahrzeugheck die rechte Vorderseite des Pkw. Durch die Kollision wurde das Auto erheblich beschädigt und musste, da es nicht mehr fahrbereit war, im Anschluss abgeschleppt werden. Derzeit gibt es zum Unfallhergang widersprüchliche Aussagen, weshalb das Polizeirevier Singen Personen, die den Unfall beobachtet haben, bittet, sich unter Tel. 07731/888-0, zu melden.

Mühlhausen-Ehingen

Abkommen von der Fahrbahn

Verletzt wurde eine 35-jährige Autofahrerin am Montag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg zwischen Ehingen und der K 6178. Auf Höhe des Talhof kam die Frau aufgrund eines medizinischen Problems nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Felsbrocken. Anschließend fuhr der Pkw mehrere Meter weiter, bevor er in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Hierbei zog sich die Fahrerin Verletzungen an den Armen und der Wirbelsäule zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls traten Betriebsflüssigkeiten aus dem Auto aus, die von der Freiweilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen abgestreut wurden. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Stockach

Versuchter Geldautomatenaufbruch

Erneut versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag gegen 02.00Uhr einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank-Filiale in der Schillerstraße mit Hilfe eines mitgebrachten Werkzeuges aufzubrechen. Nach Angaben eines Zeugen hatten sich zwei Täter am Automaten zu schaffen gemacht, während der dritte Unbekannte sich im Bereich der Schillerstraße aufhielt und als Vorposten fungierte. Kurz vor Eintreffen der verständigten Streife verließen die Unbekannten die Filiale, flüchteten zu Fuß auf der Schillerstraße und bogen in die Aachbachstraße ein. Eine sofortige Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Trios. Folgende Bekleidung der Täter konnten beschrieben werden: 1. Person, schlank und trug einen roten Kapuzenpullover, 2. Person, schlank und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer orange-roten Schildmütze, 3. Person trug einen schwarz-rot-weißen Kapuzenpullover. Eine der drei Personen führte eine kleine Sporttasche mit sich. Zeugen, die den Vorfall bzw. die flüchtenden Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Orsingen-Nenzingen

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat sich eine 42-jährige Radfahrerin am Montag gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 6115 zugezogen. Die Frau befuhr die Kreisstraße in Richtung Orsingen-Nenzingen, als ihr ihren eigenen Angaben zufolge in einer scharfen Rechtskurve eine unbekannte Autofahrerin auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 42-Jährige nach rechts aus und geriet mit ihrem Fahrrad auf einen geschotterten Bereich. In der Folge stürzte sie und zog sich mehrere blutende Wunden zu. Die unbekannte Pkw-Lenkerin stoppte ihr Fahrzeug und fragte die Geschädigte, ob sie abgeholt werden würde. Daraufhin fuhr sie, ohne sich weiter um die Geschädigte zu kümmern, weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, in Verbindung zu setzen.

