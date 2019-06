Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Wangen im Allgäu

Trunkenheit im Verkehr

Eine Zivilstreife des Polizeireviers Wangen stellte in der Nacht zum Sonntag gegen 02.15 Uhr in der Straße "Am Waltersbühl" zwei nebeneinander in Schlangenlinien in Richtung Kühler Brunnen fahrende Fahrradfahrer fest. Beide benötigten die gesamte Fahrbahn, nur eines der beiden Fahrräder war beleuchtet. Die Überprüfung der beiden 38 und 34 Jahre alten Verkehrsteilnehmer führte bei beiden zur Feststellung einer deutlichen Alkoholisierung. Beiden Beschuldigten wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, gegen sie wurde je ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Führerscheinrechtliche Maßnahmen erfolgen durch die jeweils zuständige Fahrerlaubnisbehörde. Während der eine Beschuldigte einen Atemalkoholtest verweigerte, lässt der bei dem anderen festgestellte Atemalkoholwert ein Blutalkoholergebnis erwarten, bei dem man von absoluter Fahruntauglichkeit ausgeht.

Isny

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter rissen im Zeitraum von Samstag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, an einem im Parkhaus bei einem Lebensmittelmarkt in der Lindauer Straße abgestellten Pkw der Marke Mercedes-Benz, E-Klasse, Farbe grau mit Ravensburger Kennzeichen den sogenannten "Mercedesstern" ab. Zusätzlich wurden an dem Pkw Kratzer am Kühlergrill und eine Delle in der Motorhaube verursacht. Der an dem Pkw verursachte Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Leicht verletzt wurde der 19-jährige Lenker eines Leichtkraftrades, der am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr hinter einem Hyundai die Ottmanshofer Straße aus Richtung Pfingstweide in Richtung Stadtmitte befuhr. Der 20-jährige Lenker des Hyundai bremste am Waldrand beim Kreiskrankenhaus wegen einer die Fahrbahn überquerenden Katze, wodurch es zum Auffahrunfall kam. Der auffahrende Lenker des Leichtkraftrades hatte nicht den erforderlichen Sicherheitsabstand eingehalten und stürzte nach dem Auffahrunfall, wobei er sich seine Verletzungen zuzog. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Gegen den Lenker des Hyundai wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Leutkirch im Allgäu

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter warfen im Zeitraum von Samstagabend bis zum heutigen Montagvormittag in der Memminger Straße einen Stein in das Fenster des Büros der dort ansässigen Bausparkasse. Die Glasscheibe des Fensters wurde hierdurch zerstört. Der Schaden beträgt etwa 350 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0, bittet hierzu um Zeugenhinweise.

Kißlegg

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Bundesautobahn A96, auf der in Richtung Lindau führenden Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg. Die 77-jährige Lenkerin eines Audi Q3 fuhr auf dem rechten Fahrstreifen und scherte zum Überholen eines vorausfahrenden Wohnwagengespanns aus. Hierbei übersah sie den von hinten auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Pkw des 30-jährigen Lenkers eines Audi A5, wodurch sich die beiden Fahrzeuge streiften. Der überholende Lenker des Audi A5 stieß nach der Kollision in die Mittelleitplanke und kam unverletzt auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Die 77-Jährige kam mit ihrem Audi Q3 nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich ihr Pkw im angrenzenden Grünstreifen mehrfach überschlug. Die Lenkerin des Audi Q3 und ihr 78-jähriger Ehemann auf dem Beifahrersitz wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Beide Verletzten mussten in eine Klinik gebracht werden, wo sie in stationäre Behandlung genommen wurden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro.

Kißlegg

Fälschung von beweiserheblichen Daten

Die Kontrolle von zwei aus der Europäischen Union stammenden Fahrern eines in Bulgarien zugelassenen Sattelzuges am Samstagabend gegen 23.00 Uhr auf der Bundesautobahn A96 bei der Anschlussstelle Kißlegg führte zum Ergebnis, dass beide über eine längere Distanz durch mehrere Staaten der Europäischen Union die persönliche Fahrerkarte ihres Spediteurs genutzt hatten, was vermutlich zur Einhaltung der Disposition mit Wissen oder sogar im Auftrag des Unternehmers geschah. Für beide Fahrer wurde die Weiterfahrt bis zum Ablauf der vorgeschriebenen Ruhezeit untersagt. Die Staatsanwaltschaft ordnete gegen beide Beschuldigte die Erhebung einer empfindlichen Sicherheitsleistung an.

Wangen im Allgäu - Memmingen

Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr auf der Autobahn - Zeugensuche -

Zeugen sucht das Verkehrskommissariat Kißlegg zu einem Vorfall, der sich am Samstagabend gegen 17.30 Uhr auf der Bundesautobahn A96 in Fahrtrichtung Memmingen, zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord ereignete. Der 50-jährige Lenker eines Audi Q7 mit Ravensburger Kennzeichen befuhr die Autobahn aus Richtung Lindau auf dem linken Fahrstreifen und wurde am Ende der Baustelle im Bereich Achberg durch den nachfolgenden Lenker eines grauen BMW durch sehr dichtes Auffahren bedrängt. Der Lenker des BMW fuhr auf dem rechten Fahrstreifen auf gleiche Höhe des Geschädigten und beleidigte diesen durch Mimik und Gestik. Anschließend fuhr der BMW-Fahrer erneut dicht auf und überholte den Geschädigten nach dem Tunnel Herfatz auf dem rechten Fahrstreifen, nachdem er dies vorher mehrfach versucht hatte. Damit nicht genug, nachdem er sich vor den Geschädigten gesetzt hatte, bremste er stark ab und brachte die Insassen des Audis so mit Absicht in eine weitere Gefahrensituation. Personen, die hierzu als Zeugen Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563 9099-0, zu melden.

Kißlegg

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr auf der Bundesautobahn A96 in Fahrtrichtung Lindau zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg. Der 29-jährige Lenker eines Audi Kombi befuhr die Autobahn aus Richtung Memmingen in Richtung Lindau und verursache bei einer Geschwindigkeit von etwa 140 km /h aus Unachtsamkeit einen Auffahrunfall auf den vorausfahrenden VW Caddy eines 65-jährigen Pkw-Lenkers. Beide Pkw gerieten ins Schleudern und nach dem Zusammenstoß mit Seitenschutzplanke bzw. Mittelschutzplanke auf der Fahrbahn zum Stillstand. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, der entstandene Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Der Lenker des VW Caddy erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Bundesautobahn musste in Fahrtrichtung Lindau zur Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für insgesamt 3 Stunden gesperrt werden.

Aulendorf-Reute

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Der 39-jährige Lenker eines Volkswagen Touran befuhr am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr die Landesstraße 295 aus Richtung Reute in Richtung Aulendorf. Etwa 300 Meter nach dem Ortsende von Reute bog er nach links in die dort in die Landesstraße einmündende Eisenfurter Straße ab. Beim Abbiegen missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden, 34-jährigen Lenkers eines Motorrades, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dem Motorradfahrer gelang es nach dem Sturz zunächst, einen Sturz zu vermeiden, er überquerte nach der Kollision noch den Einmündungsbereich und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in einer angrenzenden Wiese die Kontrolle über das Motorrad verlor und stürzte. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der Lenker des Motorrades schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

