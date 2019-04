Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Freund wird zu Feind

Pirmasens (ots)

In der Nacht vom 27.04.19 auf den 28.04.19 kam es gegen 23:15 Uhr zwischen einem 59-Jährigen Pirmasenser und seinem 40-Jährigen Bekannten zu einem Streit. Den Abend hatte man gemeinsam in der Wohnung des 59-Jährigen verbracht. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zwischen den beiden alkoholisierten Männern zu einem Streit, in dem der 40-Jährige den 59-Jährigen bedrohte und letztendlich mit einem Messer am Hals verletzte. Die Schnittverletzung war glücklicherweise nur oberflächig und nicht lebensbedrohlich. Sein 40-Jähriger Bekannter, welcher verantwortlich für die Verletzung war, musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Auf diesen kommt nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

