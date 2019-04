Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Graffiti

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am frühen Morgen des 26.04.19 in der Zeit von 00:30 bis 05:00 Uhr wurden jeweils ein Anwesen in der Hauptstraße und der Talstraße mit dem schwarzen Schriftzug "987" beschmiert. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter der Tel. 06333/927 0 oder auch per Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de entge-gen.

