Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 26.04.2019, um 19:40 Uhr wurde ein 54-jähriger Mann aus Nünschweiler in der Bahnhofstraße, Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle gab der Mann an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun eine nicht unerhebliche Geldbuße zu.

