Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf - Diebstahl eines Mountainbike

Konz (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Saarburg/ Polizeiwache Konz ------------------------------------------------------------ Konz, 11.Februar 2019 ------------------------------------------------------------

Konz, am Markt 11 Diebstahl eines Mountainbike

Am Donnerstag, 07.02.2019 zw. 14.45 - 15.00 Uhr wurde in Konz, Am Markt 11, ein beim Rathaus abgestelltes schwarz/gelbes Mountainbike entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Konz unter der Tel. 06501/92680 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz

Granastraße 116

54329 Konz

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

POK Achim Schreiner

06501-9268-0

06581 9155-50

pwkonz@polizei.rlp.de





