Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gemarkung Rascheid: Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hermeskeil (ots)

Am Freitagabend, gegen 21.35 Uhr, befuhr eine achtzehnjährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die K97 von Hermeskeil kommend in Richtung Rascheid. In einer Rechtskurve kam ihr eigenen Angaben zufolge ein Kleinwagen auf ihrer Fahrbahnhälfte entgegen, so dass sie nach links ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Unfallbeteiligte überschlug sich infolge des Ausweichmanövers mit ihrem Pkw im angrenzenden Wald. Sie wurde hierbei leicht verletzt und musste mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Hermeskeil verbracht werden. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung B327.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell