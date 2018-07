POL-H: Bundesstraße (B) 188: 40-Jähriger überschlägt sich mit Pkw und verletzt sich schwer

Hannover (ots) - In der Nacht zu heute (04.07.2018) ist ein offenbar alkoholisierter Autofahrer von der B 188 bei Altmerdingsen (Uetze) abgekommen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 40-jährige Uetzer mit seinem Skoda kurz nach Mitternacht auf der B 188 in Richtung Altmerdingsen unterwegs. Kurz vor der Siedlung Kreuzweg geriet der Mann mit seinem Fahrzeug in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Skoda auf einem Acker und kam nach etwa 160 Metern auf den Rädern zum Stehen. Zuvor hatte das Auto dabei einen Leitpfosten sowie einen Mast überfahren. Ersthelfer kamen kurze Zeit später auf den verunfallten Pkw zu und leisteten bis zum Eintreffen eines alarmierten Rettungs- und Notarztwagens Erste Hilfe. Anschließend wurde der schwer verletzte 40-Jährige in eine Klinik transportiert.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann offenbar alkoholische Getränke konsumiert hatte. Daher entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Zusätzlich fanden die Beamten in dem Fahrzeugwrack eine geringe Menge Marihuana und leiteten diesbezüglich gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren ein.

Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei aktuell auf 6.000 Euro. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 188 zweitweise gesperrt werden. /now, has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell