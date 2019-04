Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter Drogeneinfluss, Auffinden von Betäubungsmittel

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 26.04.2019, um 18:20 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann aus Frankreich in der Straße Am Sommerwald, Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser konnten durch die Beamten Anhaltspunkte auf eine drogenspezifische Beeinflussung bei dem Mann festgestellt werden. In der Folge wurden in dem PKW des Mannes eine geringe Menge an Amphetamin und Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun eine nicht unerhebliche Geldstrafe, sowie ein Fahrverbot innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu. Zu erwähnen bleibt noch, dass der Mann bereits wenige Wochen zuvor beanzeigt wurde, da er auch damals unter dem Einfluss von Betäubungsmittel einen PKW führte.

