Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Altenkirchen 06.03.2019 - 07.03.2019 Einbruchdiebstahl in Steimel

Altenkirchen (ots)

Im Zeitraum vom 05.03.2019 auf den 06.03.2019 kam es in Steimel, im Ortsteil Weroth, in der Hauptstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus, die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

