Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Roller

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 26.04.2019, um 23:09 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße, Pirmasens eine Sachbeschädigung an einem Roller. Durch zwei bisher unbekannte Täter wurde der Roller eines 33-jährigen Mannes aus Pirmasens die Felsentreppe hinuntergeworfen. Hierbei wurde der Roller erhebliche beschädigt und die Treppe durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt. Diese musste durch die Feuerwehr der Stadt Pirmasens gereinigt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell