Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht an geparktem PKW

Pirmasens (ots)

In der Nacht vom 26.04.19 auf den 27.04.19 kam es im Berliner Ring in Höhe der Hausnummer 82 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter Hyundai vermutlich beim Ausparkvorgang durch einen bislang unbekannten PKW an der Frontstoßstange beschädigt. Es entstand am geschädigten PKW ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter der Tel. 06331/5200.

