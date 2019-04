Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hof. Einbruch in Wohnhaus

Hachenburg (ots)

In Anwesenheit des alleinlebenden Hauseigentümers, gelangten in der Nacht zum 16.04.Unbekannte durch Aufbrechen einer rückwärtigen Türe ins EG des Wohnhauses in der Langgasse, wo sämtliche Räume nach Wertsachen durchwühlt wurden. Entwendet wurde ein Kameraset, Bargeld sowie Schmuck in noch nicht bekannter Höhe.

