Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Umweltverschmutzung durch Altöl

56370 Allendorf, Waldweg an der B 54 (ots)

Allendorf - Am Samstag, den 13.04.2019 meldeten Zeugen, dass auf einem Waldweg an der B 54 an einem PKW ein Ölwechsel durchgeführt werde. An der genannten Örtlichkeit konnte durch die Polizei das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden, eine Verschmutzung des Bodens durch Altöl wurde festgestellt und musste abgetragen werden. Da die Zeugen das Kennzeichen ablesen konnten, konnte der Verursacher ermittelt und ein Strafverfahren eingeleitet werden.

