Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht durch offenbar verlorene Ladung

Nistertal (ots)

Am 13.04.2019 gegen 14:40 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Erbacher Straße aus Richtung Nistertal kommend in Fahrtrichtung Hardt. Im dortigen Steigungsstück verlor das Fahrzeug vermtl. aufgrund unzureichender Ladungssicherung einen ca. 15x15x10cm großen grauen Basaltstein, setzte seine Fahrt jedoch fort. Eine PKW-Fahrerin befuhr im Anschluss die Strecke in gleicher Fahrtrichtung, übersah den auf der Fahrbahn liegenden Stein und überfuhr diesen. Dabei riss die Ölwanne des PKW auf und dieser wurde nicht unerheblich beschädigt. Die verständigte Straßenmeisterei musste die Fahrbahn sowie ein angrenzendes Grundstück wegen auslaufendem Motoröl aufwendig reinigen.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Fahrzeug, welches die oben

beschriebene Ladung verloren haben könnte, bitte an die



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



