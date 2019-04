Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Randalierende Person

65558 Oberneisen, Hauptstraße (ots)

Oberneisen - Am Sonntag, den 14.04.19 um 05.45 Uhr wurde durch Anwohner eine alkoholisierte, randalierende männliche Person gemeldet. Dieser war zunächst durch seine Schreierei aufgefallen, hob an der Bushaltestelle dann aber einen Gullydeckel aus und warf diesen auf die Fahrbahn. Durch einen Anwohner wurde der Deckel wieder eingesetzt. Der 31jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis konnte am Ortsausgang angetroffen werden. Da er sich auch gegen die Beamten aggressiv zeigte und diese aufs Übelste beleidigte, wurde er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

