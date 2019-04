Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Brand in Kinderheim -

65582 Diez (ots)

Am Sonntagabend (14.04.2019) wurde der Polizei gegen 23:40 Uhr ein Brand in einem Kinderheim in der Schaumburger Straße in Diez gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich die insgesamt 14 Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 9 und 19 Jahren bereits außerhalb des Gebäudes. Die Feuerwehr Diez war mit 25 Kräften im Einsatz, um den Brand in einem Kellerraum zu bekämpfen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Kinder wurden vorerst in anderen Häusern untergebracht, da durch den Brand dieses Haus ca. eine Woche nicht bewohnbar sein dürfte. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand in einem Raum, in dem sich Waschmaschinen und Wäschetrockner befinden. Zur Ursache des Brandes wurden kriminalpolizeiliche Ermittlungen aufgenommen.

