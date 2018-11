POL-PPWP: Taschendiebe in der Einkaufspassage

Kaiserslautern (ots) - In der Einkaufspassage ("Mall") am Fackelrondell waren am Samstagnachmittag Taschendiebe aktiv. Unabhängig voneinander meldeten zwei Frauen, dass ihnen während ihres Bummels durch die Geschäfte die Geldbörse aus der Handtasche gezogen wurde, ohne dass sie es merkten.

Zunächst war eine 40-jährige Frau betroffen. Sie gab an, dass die Diebe zwischen 13.45 und 14.20 Uhr zugegriffen haben müssen, während sie sich in einem Modegeschäft aufhielt. Gestohlen wurde ihre Geldbörse, in der sich etwa 200 Euro Bargeld, Ausweispapiere und die Scheckkarte befanden. Als Täterin in Frage kommt eine Frau, die der 40-Jährigen auffiel. Die mutmaßliche Diebin soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und ungefähr 1,55 bis 1,60 Meter groß gewesen sein. Sie hatte rückenlange, dunkelbraune Haare, die sie zum Pferdeschwanz zusammengebunden trug.

Das zweite Opfer des Nachmittags war eine 70 Jahre alte Frau. Ihr wurde die Brieftasche zwischen 16.45 und 17 Uhr in einem Modemarkt aus der Handtasche gestohlen. Darin befanden sich verschiedene persönliche Papiere sowie die Scheckkarte. Die mutmaßliche Täterin beschrieb die Frau als weiblich, Mitte 30, mit kinnlangem dunkelblondem, leicht gelocktem Haar.

Die Polizei appelliert an alle: Achten Sie insbesondere jetzt in der Vorweihnachtszeit auf Taschendiebe! Verstauen Sie Ihre Geldbörse und andere Wertsachen so sicher wie möglich, damit niemand unbemerkt zugreifen kann! Stellen Sie Ihre Taschen nicht unbeaufsichtigt irgendwo ab! Tragen Sie sie immer bei sich, möglichst dicht am Körper und möglichst immer verschlossen! | cri

