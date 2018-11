POL-PPWP: Mehr Schaden als Beute

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Für einen Hotel- und Gastronomiebetrieb in Weilerbach haben sich in den vergangenen Tagen Einbrecher interessiert. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu einem etwas höher gelegenen Fenster des Anwesens in der Mackenbacher Straße und hebelten es auf. Im Gebäude brachen sie sie mehrere Türen auf - vermutlich ohne zu ahnen, dass es sich um leerstehende Hotelzimmer handelte. Die Räume wurden zwar durchsucht, aber nach den bisherigen Erkenntnissen nichts daraus gestohlen.

Ihre einzige Beute: Im Restaurantbereich des Hauses fanden die Eindringlinge einen Bedienungsgeldbeutel und stahlen daraus das Wechselgeld in Höhe von 40 Euro. - Bilanz: Mehr Schaden angerichtet als Beute gemacht.

Zeugen, denen in den vergangenen Tagen verdächtige Personen aufgefallen sind - insbesondere zur Nachtzeit - werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden.| cri

