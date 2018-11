POL-PPWP: Diskobesuch endet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt einen mutmaßlichen Zechpreller in Gewahrsam genommen.

Der 25-Jährige hatte in einer Diskothek alkoholische Getränke im Wert von rund 47 Euro konsumiert. Die Rechnung dafür wollte er allerdings nicht bezahlen. Als die Polizei hinzugerufen wurde, fing der Mann an, die Beamten zu beleidigen. Er drohte ihnen und verhielt sich zunehmend aggressiv. Weil der 25-Jährige derart in Rage geriet und sich nicht mehr beruhigte, nahmen ihn die Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten fest. Die Nacht verbrachte der Mann in einer Polizeizelle. Ihn erwartet hierfür eine saftige Rechnung und wegen des Verdachts der Zechprellung eine Betrugsanzeige. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell