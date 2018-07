POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Groß Düngen

Hildesheim (ots) - (hep)- Groß Düngen: Am 06.07.2018, gegen 09:12 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines an der Hildesheimer Straße 13/ Höhe Cafe Engelke, geparkten orangefarbenen Ford Fiesta durch einen vorbeifahrenden weißen Pkw beschädigt. Dessen Fahrer hielt einige Meter weiter an, begutachtete seinen Pkw, setzte seine Fahrt aber im Anschluß fort, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem Ford Fiesta zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen

