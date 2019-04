Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruch in Vereinsheim eines Hundesportvereins mit Täterfestnahme

Mudershausen (ots)

Durch einen Zeugen wurde am 16.04.2019 gegen 01:00 Uhr mitgeteilt, dass er aktuell vermeintlich einen Einbruch in ein Gebäude auf dem Hundeübungsplatz an der Bundesstraße 274 beobachte. Durch die kurz darauf am Tatort eintreffenden Einsatzkräfte konnte in unmittelbarer Tatortnähe ein Pkw mit zwei Insassen gestoppt werden. Im Fahrzeug befand sich diverses Einbruchwerkzeug. Der Beifahrer, ein amtsbekannter 29-jähriger aus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, räumte den Einbruchversuch ein. Entsprechende Einbruchspuren konnten an der Tür des Vereinsheims festgestellt werden. Ein Eindringen ins Gebäude gelang nicht. Aufgrund der Vorstrafen des 29-Jährigen wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mit dem Ziel der Vorführung bei einem Haftrichter festgenommen. Seine Komplizin und Lebensgefährtin, eine 25-jährige aus dem Limburger Raum, welche den Pkw führte, stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sie wurde nach Abschluss der bei ihr erforderlichen Maßnahmen entlassen.

