Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Radarkontrolle in Koblenz-Ehrenbreitstein

Koblenz (ots)

Am Montag, 27.05.2019, wurde in der Zeit zwischen 14.00 und 18.00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in Koblenz-Ehrenbreitstein in Höhe der Bushaltestelle, stadteinwärts, durchgeführt. In diesem Zeitraum passierten rund 3000 Fahrzeuge die Messstelle. 346 Verwarnungen, 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen waren das "Ergebnis". Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 97 km/h, was für diesen Fahrzeugführer ein Fahrverbot bedeutet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell