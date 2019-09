Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfall mit Verletzten in Schortens Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots)

Am 27.09.2019, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der B 210 in Schortens, kurz vor dem sogenannten " Ostiemer Berg " von Wilhelmshaven kommend in Richtung Jever zu einem Auffahrunfall. In diesem Zusammenhang wurde von einem am rechten Fahrbahnrand stehenden grauen Pkw berichtet. Der Fahrzeugführer dieses Pkws wird gebeten, sich als Zeuge zu melden. Aber auch andere Fahrzeugführer, die Beobachtungen zum Unfallgeschehen machen können, werden darum gebeten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Tel.: 04461-91879-0

