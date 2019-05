Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf! Bundesautobahn (BAB) 2: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 01.05.2019, ist es auf der BAB 2 in Richtung Berlin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Porsche und einem VW gekommen. Die beiden Fahrzeuglenkerinnen sind mit schweren Verletzungen in Kliniken eingeliefert worden. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren sowohl die 57-jährige Porsche-Fahrerin mit ihrem 911er als auch die 49 Jahre alte Fahrerin des VW Polo gegen 21:35 Uhr auf der BAB 2 in Richtung Berlin unterwegs gewesen.

Kurz vor dem Autobahnkreuz Hannover-Buchholz kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Kollision der beiden Autos.

Die beiden Fahrzeugführerinnen erlitten bei dem Unfallgeschehen schwere Verletzungen und konnten bislang keine Angaben zum Unfallhergang machen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 18 000 Euro und sucht nun dringend Zeugen.

Für die Unfallaufnahme war temporär der Hauptfahrstreifen gesperrt - es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizei Hannover unter der Rufnummer 0511 109-8930 entgegen. /pu, schie

