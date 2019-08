Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Raubüberfall auf Tankstelle

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, um 22:15 Uhr wurde die Total-Tankstelle in der Rheinstraße überfallen und ausgeraubt. Ein maskierter Mann betrat den Verkaufsraum und bedrohte den 27-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe. Mit der anderen Hand hielt er ihm einen schwarzen Rucksack hin und forderte in akzentfreiem Deutsch die Herausgabe von Bargeld. Nach Aushändigung der Einnahmen aus der Kasse, entfernte sich der Täter zu Fuß in Richtung Schubertstraße. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 1,90m groß, schlanke Statur, schwarz gekleidet, trug schwarze Sturmhaube. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Worms (06241/852-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell