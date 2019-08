Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Person aus Klinikum Worms vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Worms (ots)

Seit Samstag, 03.08.2019, 19:32 Uhr, wird der 38-jährige Patrick Szacherski aus Grünstadt nach einem Aufenthalt und medizinischer Behandlung in einem Wormser Krankenhaus vermisst. Seine Spur verliert sich auf der Nibelungenbrücke in Worms. Die bisherigen eingeleiteten Suchmaßnahmen aus der Luft, auf dem Wasser und dem Land führten nicht zum Auffinden der Person. Der Vermisste benötigt dringend medizinische Hilfe. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Szacherski geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 melden. Es wird dringend gebeten nicht an die Person heranzutreten sondern unmittelbar die Polizei zu verständigen.

