Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken Auto gefahren?

Kaiserslautern (ots)

Zeugen meldeten am Montagmorgen einen augenscheinlich betrunkenen Mann, der versuchte in der Ebertstraße mehrere Fahrzeugtüren zu öffnen. Zuvor wurde die Person schlafend auf dem Fahrersitz in einem Auto gesehen, welches in der gleichen Straße stand. Laut Zeugenaussagen habe der Mann außerdem diesen PKW zuvor gefahren. Vor Ort konnte der angebliche Trunkenbold angetroffen werden, es handelte sich um einen 33-Jährigen aus Kaiserslautern. Auch den Einsatzkräften wurde schnell klar, dass dieser völlig betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Das Fahrzeug und der Führerschein des 33-Jährigen wurden sichergestellt. Ob der Mann wirklich das Auto gefahren ist wird derzeit ermittelt.

