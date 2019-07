Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hatte Rot? Wer hatte Grün?

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Unfall an der Ampelkreuzung Mannheimer Straße / Donnersbergstraße ist es am Montagmorgen gekommen. Bei dem Unfall wurden die beteiligten Fahrer im Alter von 50 und 28 Jahren leicht verletzt. Der 28-Jährige kam vorsorglich ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen, ein Mini und ein VW Golf, entstand Totalschaden. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Zur genauen Klärung des Hergangs sucht die Polizei Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

