POL-PDLU: betrunkener Radfahrer verunfallt

Am 01.03.2019 gegen 22:35Uhr befährt ein 45-jähriger Ludwigshafener mit seinem Fahrrad die Straße Am Kanal in Frankenthal in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf gerader Strecke stürzt der Mann, vermutlich aufgrund seiner später festgestellten Alkoholisierung, zu Boden. Nach erster Versorgung der erlittenen Platzwunde und Abschürfungen im Gesichtsbereich durch den hinzugerufenen Rettungsdienst, kann im Rahmen eines Atemalkoholtests bei dem Mann ein Wert von 1,95 Promille festgestellt werden. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

