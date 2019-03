Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Maxdorf) - entwendetes Fahrrad sichergestellt

Am 23.02.2019 um 09:20 Uhr meldet ein Anwohner ein Damenfahrrad, welches in Maxdorf beim Fußweg parallel zur L454 Weisenheimer Straße auf Höhe der Sohlstraße in einer Grünfläche liegt. Das wahrscheinlich entwendete Fahrrad war hier durch den unbekannten Täter abgelegt worden. Das Fahrrad ist bei der Polizeiwache Maxdorf sichergestellt. Der Eigentümer ist bisher unbekannt. Es handelt sich um ein auffälliges Damenrad, Farbe Lila und Rosa der Marke Mc Kenzie mit zwei Fahrradkörben und einem Doppelständer.

Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizeiwache in Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 zu melden.

