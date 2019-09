Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 27.09. - 29.09.2019 Freitag - Sonntag

Wilhelmshaven (ots)

VU-Flucht Am Samstag, 28.09.2019, gg. 11:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Kreuzweg in Schortens. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer parkte rückwärts mit seinem Pkw aus und kollidierte mit einem, am gegenüberliegenden Seitenstreifen geparkten, Pkw Renault. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0)

Wohnungseinbruchdiebstahl Bisher unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Dienstag, 24.09.2019, 16:00 Uhr und Samstag, 28.09.2019, 06:00 Uhr, eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus in der Kirchstraße in Schortens aufzuhebeln. Es blieb bei dem Versuch. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0)

Sachbeschädigung an VW Bus Bisher unbekannte Täter beschädigten am Samstag, 28.09.2019, 23:10 Uhr, in der Mühlenstraße in Jever, unter Zuhilfenahme eines Hammers die Frontscheibe eines VW Bus. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0.

