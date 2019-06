Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260619-606: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Lindlar (ots)

Zwei 17-jährige Mädchen aus Lindlar sind am heutigen Mittwoch (26. Juni) bei einem Verkehrsunfall schwerverletzt worden.

Ein 60-jähriger Lindlarer fuhr um 13:45 Uhr mit seinem blauen Toyota auf der L84 (Wurtscheid) aus Richtung Vellingen kommend in Fahrtrichtung Waldbruch. An der Einmündung Waldbruch fuhr er nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Straße "Waldbruch" (K24) in Fahrtrichtung Kemmerich. Die beiden 17-jährigen Mädchen fuhren zusammen auf einem Leichtkraftrad auf der Straße "Oberbergscheid" (K24) aus Richtung Schmitzhöhe kommend in Fahrtrichtung Kemmerich. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollten sie den 60-jährigen Lindlarer links überholen, nachdem dieser nach rechts abgebogen war. Nur wenige Meter später bog der 60-Jährige jedoch nach links auf die L84 in Fahrtrichtung L284 ab. Beim Linksabbiegen kam es zur Kollision mit dem Leichtkraftrad, das gegen die linke Seite des Pkw prallte. Die beiden 17-jährigen Lindlarerinnen prallten gegen einen Gartenzaun und verletzten sich bei dem Aufprall schwer. Die Beiden wurden mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 60-jährige Lindlarer erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. An dem Fahrzeug sowie dem Leichtkraftrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallstelle war bis etwa 15:30 Uhr für Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

