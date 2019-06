Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260619-605: Zweiradfahrer stürzt nach Kollision

Waldbröl (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Montag (24. Juni) ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer zugezogen.

Eine 53-jährige Waldbrölerin fuhr um 17:30 Uhr mit ihrem schwarzen Opel Corsa auf der Westerwaldstraße (L 324) aus Richtung Biebelshof kommend in Fahrtrichtung Erblingen. Vor ihr fuhr der 17-jährige Leichtkraftradfahrer. Als dieser an der Kreuzung Lützinger Weg nach links in die Ortschaft Lützingen abbiegen will, überholte ihn gleichzeitig die Corsafahrerin. Es kam zur Kollision, wobei der 17-jährige Waldbröler stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

