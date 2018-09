POL-PDLU: Speyer - Ehrlicher Finder (59-1109)

Speyer (ots) -

11.09.2018, 19.00 Uhr Am Dienstagabend erschien ein 33-jähriger Mann aus Römerberg bei der Polizeiinspektion und übergab ein neuwertiges Apple IPhone X im Wert von circa 1100 Euro, das er auf dem Gehweg in Speyer in der Bahnhofstraße gefunden hat. Der Verlierer wird gebeten, sich mit der Polizei Speyer, Tel 06232/1370, in Verbindung zu setzen.

