POL-PDLU: Frankenthal: Wegen Eichhörnchen gestürzt

Frankenthal (ots) - Am 11.09.18, gegen 18:25 Uhr, stürzt auf der K6 zwischen Lambsheim und Flomersheim eine 28- jährige Mofafahrerin, nachdem sie wegen eines kreuzenden Eichhörnchens nach rechts ausweicht und die Kontrolle über ihr Mofa verliert. Die 28- Jährige erleidet mehrere Prellungen, sowie eine Platzwunde und wird in eine umliegende Klinik verbracht. Am Mofa entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 700,-EUR. Das Eichhörnchen ist "flüchtig".

