Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260619-603: Kindergarteneinbruch

Marienheide (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (25. Juni) in einen Kindergarten in Marienheide-Rodt eingestiegen.

Zwischen 19 Uhr abends und 7 Uhr morgens hebelten die Täter in der Müllenbacher Straße ein Fenster an der Gebäuderückseite des dortigen Kindergartens auf. Sie stiegen in den Kindergarten ein und hatten es dort auf das Büro abgesehen. Um hinein zu gelangen, traten sie die Bürotür kurzerhand auf. Hier durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen nach möglichem Diebesgut. Was die Einbrecher gestohlen haben, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

