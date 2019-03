POL-PPMZ: Betrugsversuch durch "falschen Polizeibeamten"

Polizeipräsidium Mainz

Mittwoch, 13.03.2019, 20:00 Uhr

Am Mittwochabend wird eine 51-Jährige durch einen Betrüger angerufen, der sich als Kriminalbeamter ausgibt. Er teilt ihr mit, dass bei ihr eingebrochen wird. Sie gibt darauf das Gespräch an ihren Lebensgefährten weiter. Als dieser das Gespräch annehmen will, wird es von Seiten des Anrufers bereits beendet.

Beenden Sie bitte unbedingt direkt das Gespräch und lassen sich nicht von dem Anrufer mit der Polizei verbinden. Legen Sie auf und wählen selbst die 110.

Bitte beachten Sie, dass echte Polizeibeamte Sie am Telefon niemals folgendes fragen/bitten werden:

- NIE zu einer Über- oder Herausgabe von Geld oder Wertsachen auffordern - NIE Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse erfragen - NIE nach Ihren Aufbewahrungsorten für Geld oder Schmuck fragen - Sie NIE unter Druck setzen - NIEMALS Geldtausch-Aktionen durchführen - Sie NIE als Lockvogel in einem angeblichen Ermittlungsverfahren einsetzen.

Wenn die Polizei Sie anruft wird zudem NIE die Notruf-Nummer 110 im Display erscheinen. Die Polizei bittet für den Fall, dass doch jemand auf diese Anrufe eingegangen ist und sogar Geld oder Wertsachen übergeben hat, sich zu melden.

