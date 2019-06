Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240619-600: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Reichshof (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten ist die Landstraße 244 im Bereich Reichshof-Denklingen am Montag (24. Juni) noch gesperrt. Gegen 14.00 Uhr hatte ein in Richtung Wiehl fahrender Autofahrer von der L 344 nach links abbiegen wollen, um auf die Sterzenbacher Straße zu gelangen. Im letzten Moment erkannte der 33-jährige Reichshofer einen entgegenkommenden PKW, brach seinen Abbiegevorgang ab und lenkte zurück auf den Abbiegerfahrstreifen. Der entgegenkommende Autofahrer, ein 37-Jähriger aus Gummersbach, hatte seinerseits einem drohenden Zusammenstoß entgehen wollen und war nach links ausgewichen. Im Einmündungsbereich prallten die beiden Autos frontalen aufeinander. Eine 47-jährige Frau aus Morsbach wurde ebenfalls noch in den Unfall verwickelt; sie befand sich mit ihrem PKW hinter dem Wagen des 33-Jährigen, der zurückprallte und das Auto der Frau traf. Alle drei Beteiligten mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden; die Verletzungen stellten sich aber nicht als gravierend dar, so dass alle nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen konnten. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste ein Spezialunternehmen zur Reinigung der Fahrbahn anrücken; wann die Reinigungsarbeiten beendet sind, ist im Moment noch nicht bekannt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell