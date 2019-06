Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240619-599: Schwerer Sturz - Radfahrer muss mit Rettungshubschrauber zur Klinik

Reichshof (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Sonntagabend (23. Juni) ein 20-jähriger Reichshofer abtransportiert werden, nachdem er sich zuvor bei einem Fahrradunfall schwere Verletzungen zugezogen hatte.

Der 20-Jährige fuhr um 21:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Hahnbucher Straße in Richtung Eckenhagen Ortsmitte. Vor ihm fuhr ein 21-jähriger Radfahrer. Als dieser in Höhe des Schulzentrums verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der Reichshofer auf. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da Hinweise vorlagen, dass der 20-Jährige vor der Fahrt Alkohol und Drogen konsumiert hatte, wurde eine Blutprobe angeordnet. Nach derzeitigem Kenntnisstand trug er zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

