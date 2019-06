Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250619-601: Auf Personenkontrolle folgen weitere Ermittlungen

Gummersbach (ots)

Eine 39-jährige Gummersbacherin ist vergangene Nacht (25. Juni) an der Aggerhalle in Gummersbach-Dieringhausen von der Polizei kontrolliert worden. Sie befand sich in der Nähe eines Zigarettenautomaten und eines Elektroschrottcontainers. Der Zigarettenautomat wies Aufbruchspuren auf. Die 39-Jährige führte einen Rucksack und eine Zange mit. Da der Verdacht bestand, dass die Gummersbacherin mit der Zange den Automaten aufbrechen wollte, stellten die Polizisten die Zange als Beweismittel sicher. Zudem war die 39-Jährige mit einem Mofa unterwegs, an dem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen des Jahres 2007 angebracht war. Einen aktuellen Versicherungsschutz sowie eine Prüfbescheinigung konnte sie nicht vorweisen. Eine Blutprobe war auch noch fällig, denn die Ordnungshüter hatten Hinweise darauf, dass die 39-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel mit dem Mofa gefahren war. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv und bestätigte den Verdacht. Nun wartet auf die Gummersbacherin ein umfangreiches Verfahren. Die Ermittlungen bezüglich des aufgebrochenen Zigarettenautomaten dauern an.

