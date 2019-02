Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Kindergarten

Osthofen (ots)

Am Samstag, dem 10.02.2019, kurz vor 04.00 Uhr, wurde die Alarmanlage eines Kindergartens in der Goethestraße in Osthofen ausgelöst. Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Kellerfenster in die Räumlichkeiten eindrangen und diese durchsuchten. Was genau entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest.

