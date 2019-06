Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250619-602: 79-Jährige bei Unfall mit verlorener Ladung leicht verletzt

Wiehl (ots)

Auf der Bielsteiner Straße hat am Dienstag (25. Juni) ein Pritschen-LKW Holzplatten verloren, die in der Folge auf ein entgegenkommendes Auto stürzten; die Fahrerin wurde dabei verletzt. Gegen 11.20 Uhr hatte der Fahrer des Kleinlasters eine scharfe Rechtskurve durchfahren. Dabei lösten sich die nach Angaben des Fahrers auf der Ladefläche mit einem Gurt gesicherten Holzplatten und trafen einen entgegenkommenden Renault. Der Aufprall war so heftig, dass die Airbags an dem Auto der 79-jährigen Fahrerin auslösten; die Seniorin musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

