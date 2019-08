Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim-Fahrnau: Radler ohne Licht - Festnahme

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.08.19, gegen 22.40 Uhr, wollten Polizeibeamte aus Schopfheim einen Radfahrer beanstanden, welcher ohne Beleuchtung in der Hauptstraße unterwegs war. Nach dem Erkennen der Polizei warf der Mann das Rad von sich und versuchte zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt werden. Wie sich herausstellte bestand gegen den 33 jährigen Mann ein Haftbefehl wegen Eigentumsdelikten. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand, wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Den Mann erwartet nun in einer Justizvollzugsanstalt ein weiteres Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollzugsbeamte.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell