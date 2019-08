Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ibach: Holzstämme entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Bereich des Klosterwald- und Sägenweges an der K6525 bei Ibach wurden in den letzten Monaten mehrere abgelagerte Baumstämme entwendet. Zuletzt wurde die Entnahme einiger Stämme am Montag, 26.08.19, festgestellt. Insgesamt wurden hierbei etwa 29 Festmeter Buchenholzstämme mit einer Länge von etwa fünf Metern durch Unbekannte abtransportiert. Der Schaden liegt bei etwa 1300 Euro. Hierbei muss größeres Gerät verwendet worden sein. Der Polizeiposten St. Blasien, Tel. 07672 92228-0, sucht Zeugen.

